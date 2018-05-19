Прямая трансляция с брифинга для участников соревнований по бегу на Кубок губернатора состоится в «Инстаграме»

В воскресенье, 20 мая, в Пскове пройдут соревнования по бегу на Кубок губернатора. Первый старт состоится в 10:20. Спортсмены, политики и кавээнщики побегут вместе с псковичами. За Кубок будут бороться бегуны со всей страны и один эстонец. Как ранее сообщала «Псковская правда» трассу проложили по наиболее живописным местам города. Профессиональные спортсмены и любители пробегут по четырем дистанциям.

Как сообщили «Псковской правде» организаторы соревнований, сегодня, 19 мая, с 16:00 до 21:00 состоится выдача нагрудных номеров и чипов. Она пройдет в Центре студенческих инициатив (Псков, пл. Ленина, 2, желтое здание справа от главного корпуса университета).