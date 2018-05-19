Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Прямая трансляция с брифинга для участников соревнований по бегу на Кубок губернатора состоится в «Инстаграме»

19 мая 2018 года, 11:02

В воскресенье, 20 мая, в Пскове пройдут соревнования по бегу на Кубок губернатора. Первый старт состоится в 10:20. Спортсмены, политики и кавээнщики побегут вместе с псковичами. За Кубок будут бороться бегуны со всей страны и один эстонец. Как ранее сообщала «Псковская правда» трассу проложили по наиболее живописным местам города. Профессиональные спортсмены и любители пробегут по четырем дистанциям.

Как сообщили «Псковской правде» организаторы соревнований, сегодня, 19 мая, с 16:00 до 21:00 состоится выдача нагрудных номеров и чипов. Она пройдет в Центре студенческих инициатив (Псков, пл. Ленина, 2, желтое здание справа от главного корпуса университета).

Организаторы хотят познакомить бегунов с историческими достопримечательностями, тем самым повысить интерес не только к спорту, но и к истории края.
Фото группы «PRO SPORT (PSковская область)» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня с 17:00 до 20:00 в «Инстаграме» @kuzminprosport60 состоится прямая трансляция с брифинга для участников соревнования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псков не готов к Ганзе
Ночью в Острове горела баня
Опубликованы две фотографии пропавшей под Псковом 50-летней женщины
На полгода в Ингушетию уехали полицейские из Пскова
До двух тысяч рублей заплатят родители пьяных псковских подростков
Туристический маршрут на сапборде по реке предложили на экономической секции форума #Команда2018
Военный комиссариат Псковской области отмечает 100-летний юбилей
Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018
Валентин Белюков из Пскова хочет, чтобы в его школе появился юнармейский зал

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
16 мая 10:19

Печорский Росомаха

После падения с пятого этажа житель Печор занимается каратэ благодаря испытанному в NASA оборудованию

Спорт
15 мая 12:04

Праздник для всех

Спортсмены, политики и кавээнщики побегут вместе с псковичами

Спорт
8 мая 10:08

Большая команда

Три недели футболисты-любители будут сражаться за Кубок губернатора