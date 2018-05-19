На полгода в Ингушетию уехали полицейские из Пскова

В пятницу, 18 мая, группа сотрудников органов внутренних дел области отправилась в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Псковские полицейские ближайшие шесть месяцев будут обеспечивать охрану правопорядка в Малгобекском районе Республики Ингушетия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Перед отправкой был проведен инструктаж сотрудников. Они представляют различные подразделения, службы полиции и отделы внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первая подобная командировка. Сопровождать сводный отряд будет заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников.