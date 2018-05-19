До двух тысяч рублей заплатят родители пьяных псковских подростков

С 5 по 15 мая в Псковской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». В проведении этой операции ежедневно были задействованы свыше 200 сотрудников органов внутренних дел, 25 представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 30 педагогов муниципальных образований региона.

По результатам профилактических рейдов сотрудниками полиции составлены 128 административных протоколов, в их числе 91 - на родителей за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ - предупреждение или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей), 2 - на родителей, чьи дети появились в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.22 КоАП РФ – штраф от 1500 до 2000 рублей). Выявлены также 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – штраф на граждан от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей), 4 факта их вовлечения в употребление алкогольной продукции (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ – штраф от 1500 до 3000 тысяч рублей).

Сотрудниками территориальных ОМВД осуществлены проверки более четырехсот подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, в том числе неоднократно проверялись осужденные несовершеннолетние. Организовывались межведомственные рейды, контролировались места массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, демонстрирующих интересы деструктивного характера, допускающих употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также граждан, совершающих правонарушения в отношении несовершеннолетних.

Без внимания полиции не остались клубы, бары, дискотеки, вокзалы, скверы и парки. Так, на территории обслуживания УМВД России по городу Пскову 14 мая было проведено мероприятие совместно с представителями Линейного отдела МВД России на станции Псков и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области.

В образовательных учреждениях с учащимися проведено около двухсот лекций, в том числе по предупреждению деструктивных и криминальных проявлений. Мероприятия, направленные на правовое просвещение несовершеннолетних, пропаганду законопослушного поведения и профилактику дорожно-транспортного травматизма осуществлялись сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области. В частности, 11 мая ими совместно с общественной организацией «Эстафета добра» была организована встреча с ребятами из Многопрофильного лицея № 20.

«В целом, операция «Твой выбор» прошла результативно и с положительной динамикой, - рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - За время ее проведения подростковых объединений экстремистской и деструктивной направленности на территории области не выявлено. Преступлений и правонарушений экстремистской направленности не допущено».