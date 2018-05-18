Туристический маршрут на сапборде по реке предложили на экономической секции форума #Команда2018

В рамках форума "Команда 2018" состоялась презентация проектов, которые были поданы на конкурс. Их разделили на темы-секции: экономика, культура, патриотизм, экология и сельское хозяйство.

В ходе работы каждой секции соискатели представили свои проекты псковским и федеральным экспертам.

В частности, на экономической площадке инициативные горожане представили 8 бизнес-идей. Они рассказали, как сделать так, чтобы управление различными технологическими процессами было эффективным и системным, чтобы молодые кадры не уезжали из области, как возродить и развить малую гидроэнергетику, как вырастить в области новые инновационные производства, как побудить людей помогать друг другу и особенно жителям сельских районов области, которые находятся в сложных экономических и жизненных обстоятельствах. Участники презентации также рассказали, что сделать, чтобы крупные торговые, коммерческие сети платили налоги в местный бюджет, а не по месту регистрации, как посмотреть на город, передвигаясь по воде с помощью сапборда- плота с одним веслом, а также какие услуги псковичи могут экспортировать.

-Проекты все интересные, некоторые были глобальны, на уровне решения экономических задач региона, -отметила директор АНО "Фонд гарантий и развития препринимательства Псковской области", эксперт экономического направления конкурса "Команда2018" Анастасия Иванова. -Большинство проектов требуют детальной, командной проработки с представителями органов исполнительной и законодательной власти региона, без нее они будут нереализованы. Вместе с тем, все представленные идеи все достаточно проработаны и имеют право на жизнь.