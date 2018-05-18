Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018

Клуб корейской культуры попросил помочь с помещением в рамках проекта #Команда2018. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», в нем состоят молодые псковичи, интересующиеся восточной культуры и языками.

Балетмейстер Гедиминас Таранда, который является экспертом на первом форуме #Команды2018 сказал, что завтра улетает в Китай и рассказать китайским коллегам о псковичах и наладить контакты.

- Я буду вашим послом в Китае, - сказал Гедиминас Таранда.

Псковичи пообещали расширить свой клуб и начать в том числе изучать и китайскую культуру.