Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018

Клуб корейской культуры попросил помочь с помещением в рамках проекта #Команда2018. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», в нем состоят молодые псковичи, интересующиеся восточной культуры и языками.
Балетмейстер Гедиминас Таранда, который является экспертом на первом форуме #Команды2018 сказал, что завтра улетает в Китай и рассказать китайским коллегам о псковичах и наладить контакты.
- Я буду вашим послом в Китае, - сказал Гедиминас Таранда.
Псковичи пообещали расширить свой клуб и начать в том числе изучать и китайскую культуру.
Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.
Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.
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