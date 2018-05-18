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Общество

Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018

18 мая 2018 года, 16:32

Клуб корейской культуры попросил помочь с помещением в рамках проекта #Команда2018. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», в нем состоят молодые псковичи, интересующиеся восточной культуры и языками.

Балетмейстер Гедиминас Таранда, который является экспертом на первом форуме #Команды2018 сказал, что завтра улетает в Китай и рассказать китайским коллегам о псковичах и наладить контакты.

- Я буду вашим послом в Китае, - сказал Гедиминас Таранда.

Псковичи пообещали расширить свой клуб и начать в том числе изучать и китайскую культуру. 

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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