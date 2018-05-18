Валентин Белюков из Пскова хочет, чтобы в его школе появился юнармейский зал

В рамках первого форума #Команда2018 ученик школы №13 Валентин Белюков предложил на рассмотрение проект под названием «Создание юнармейского зала». Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Школьники – те, кто будет нашу страну вести вперед. Разве можно это делать, не любя свою Родину? Многие не понимают, что, значит, делать что-то для Родины и вести ее вперед. В этом вопросе надо опираться на историю, - заявил подросток.

- Я хочу создать место в школе, в котором ученики будут знакомиться с историей страны, историей юнармии. Там будет все, начиная от агитации и кончая местом для организации мероприятий патриотической направленности.