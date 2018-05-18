Валентин Белюков из Пскова хочет, чтобы в его школе появился юнармейский зал

В рамках первого форума #Команда2018 ученик школы №13 Валентин Белюков предложил на рассмотрение проект под названием «Создание юнармейского зала». Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».
- Школьники – те, кто будет нашу страну вести вперед. Разве можно это делать, не любя свою Родину? Многие не понимают, что, значит, делать что-то для Родины и вести ее вперед. В этом вопросе надо опираться на историю, - заявил подросток.
- Я хочу создать место в школе, в котором ученики будут знакомиться с историей страны, историей юнармии. Там будет все, начиная от агитации и кончая местом для организации мероприятий патриотической направленности.
Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.
Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.
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