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Общество

Псковские литераторы попросили помощи в создании собственного сайта

18 мая 2018 года, 16:03

Молодые литераторы Пскова хотят создать свой клуб. Им нужна помощь в создании сайта. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды», который в данный момент находится на первом форуме масштабного проекта #Команда2018.

Проект презентовала редактор литературного альманаха Дина Дабришюте.

Известный танцовщик Гедиминас Таранда предложил им организовать проект «Литературная пятница» на набережной реки Великой в режиме свободного микрофона. По словам Гедиминаса Таранды, это позволит привлечь внимание и заявить о себе.

В свою очередь, Дина Дабришюте рассказала, что сейчас на всю Псковскую область существует всего один литературный конкурс для молодых поэтов. Для них нет дискуссионной площадки, где можно обсуждать литературу, негде публиковать свои произведения. Пока у молодых литераторов только две площадки в социальных сетях, они хотят выйти за их пределы.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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