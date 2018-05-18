Псковские литераторы попросили помощи в создании собственного сайта

Молодые литераторы Пскова хотят создать свой клуб. Им нужна помощь в создании сайта. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды», который в данный момент находится на первом форуме масштабного проекта #Команда2018.

Проект презентовала редактор литературного альманаха Дина Дабришюте.

Известный танцовщик Гедиминас Таранда предложил им организовать проект «Литературная пятница» на набережной реки Великой в режиме свободного микрофона. По словам Гедиминаса Таранды, это позволит привлечь внимание и заявить о себе.

В свою очередь, Дина Дабришюте рассказала, что сейчас на всю Псковскую область существует всего один литературный конкурс для молодых поэтов. Для них нет дискуссионной площадки, где можно обсуждать литературу, негде публиковать свои произведения. Пока у молодых литераторов только две площадки в социальных сетях, они хотят выйти за их пределы.