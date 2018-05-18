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Общество

Проект «Эстафета памяти» предложила Елена Кондратович на первом форуме #Команда2018

18 мая 2018 года, 15:51

Заведующая центром патриотических инициатив краеведческого музея Великих Лук Елена Кондратович на форуме #Команды2018 предложила свой проект – Эстафета памяти, который подготовлен к 75-летию подвига Матросова. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Моя главная цель – продолжать традиции музея боевой комсомольской славы, - говорит она. – Воспитание у молодежи чувства ответственности и любви к родине. Задача – знакомить молодежь с историей великолукской наступательной операции, сохранение памяти о героях Великой отечественной войны, содержать в порядке воинские захоронения и другое.

- Я разработала музейный урок «Шагнувший в бессмертие», в свет вышел одноименной фильм, который также снимала я, он наглядно рассказывает, как был совершен подвиг. Разработан экскурсионный маршрут – от места, где он захоронен до Чернушек. Наряду с этим рассказывать и подвигах других людей, которые совершили подобный подвиг, - добавила Елена Кондратович.

Александр Голышев, региональный эксперт секции «Патриотизм», попросил включить в проект и других героев.

- Мы с детства слышали только о Матросове и Александре Невском, хорошо бы было пойти дальше, - сказал он

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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