Проект «Эстафета памяти» предложила Елена Кондратович на первом форуме #Команда2018

Заведующая центром патриотических инициатив краеведческого музея Великих Лук Елена Кондратович на форуме #Команды2018 предложила свой проект – Эстафета памяти, который подготовлен к 75-летию подвига Матросова. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Моя главная цель – продолжать традиции музея боевой комсомольской славы, - говорит она. – Воспитание у молодежи чувства ответственности и любви к родине. Задача – знакомить молодежь с историей великолукской наступательной операции, сохранение памяти о героях Великой отечественной войны, содержать в порядке воинские захоронения и другое.

- Я разработала музейный урок «Шагнувший в бессмертие», в свет вышел одноименной фильм, который также снимала я, он наглядно рассказывает, как был совершен подвиг. Разработан экскурсионный маршрут – от места, где он захоронен до Чернушек. Наряду с этим рассказывать и подвигах других людей, которые совершили подобный подвиг, - добавила Елена Кондратович.

Александр Голышев, региональный эксперт секции «Патриотизм», попросил включить в проект и других героев.

- Мы с детства слышали только о Матросове и Александре Невском, хорошо бы было пойти дальше, - сказал он