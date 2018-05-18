Пятьдесят вишен посадили участники форума #Команда2018 в Пскове

Деревья сажали в сквере на улице Западной. Одно из любимых мест для прогулок и отдыха жителей района Завеличье.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с экспертами, участниками проекта «Команда 2018» и жителями Пскова посадил аллею вишневых деревьев . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Вчера по прогнозу были 90 процентов дождь и гроза. Но, когда хорошее дело делаешь, погода помогает. Надеюсь, это станет хорошей ежегодной традицией, — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в процессе посадки деревьев.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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