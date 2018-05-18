Проект «С именем Александра Матросова» представили на форуме #Команда2018

Проект представила под названием «С именем Александра Матросова» представила на первом форуме масштабного проекта #Команда2018 начальник отдела по молодежной политики администрации Великих Лук Светлана Белюкова. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Она о теме солдатского подвига. Образ Матросова объединяет людей разного поколения и образа жизни. Проект ставит цель - изучение детьми и молодежью подвига солдат.

В нём будет два направления: «Легендарный рядовой» (это мероприятия, направленные на изучение подвига Матросова) и «Молодежь на страже истории» (это мероприятия, направленные на подготовку молодежи к защите Родины, в том числе различные военные игры).

На месте совершения подвига Матросова в деревне Чернушки, говорят разработчики проекта, можно было бы проводить прием в Юнармию.