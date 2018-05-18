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Общество

Проект «С именем Александра Матросова» представили на форуме #Команда2018

18 мая 2018 года, 15:37

Проект представила под названием «С именем Александра Матросова» представила на первом форуме масштабного проекта #Команда2018 начальник отдела по молодежной политики администрации Великих Лук Светлана Белюкова. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Она о теме солдатского подвига. Образ Матросова объединяет людей разного поколения и образа жизни. Проект ставит цель - изучение детьми и молодежью подвига солдат.

В нём будет два направления: «Легендарный рядовой» (это мероприятия, направленные на изучение подвига Матросова) и «Молодежь на страже истории» (это мероприятия, направленные на подготовку молодежи к защите Родины, в том числе различные военные игры).

На месте совершения подвига Матросова в деревне Чернушки, говорят разработчики проекта, можно было бы проводить прием в Юнармию.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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