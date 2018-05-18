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Общество

В Выбутах предложили создать парк развлечений

18 мая 2018 года, 15:31

В рамках работы форума #Команда2018 открылась секция культура и туризм. Началась презентация проектов по заданной теме. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

В качестве федеральных экспертов в работе секции принимают участие балетмейстер Гедеминас Таранда и директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

Первым презентовали проект парка развлечений, центром которого станет деревянная крепость, созданная на основе средневековых чертежей. Авторы предлагают проводить здесь фестивали исторической реконструкции, летние военно-патриотические лагеря для подростков, праздничные гуляния.

Также здесь планируют открыть новые туристические маршруты. Местом будущего парка выбраны Выбуты.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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