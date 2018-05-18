В Выбутах предложили создать парк развлечений

Также здесь планируют открыть новые туристические маршруты. Местом будущего парка выбраны Выбуты.

Первым презентовали проект парка развлечений, центром которого станет деревянная крепость, созданная на основе средневековых чертежей. Авторы предлагают проводить здесь фестивали исторической реконструкции, летние военно-патриотические лагеря для подростков, праздничные гуляния.

В качестве федеральных экспертов в работе секции принимают участие балетмейстер Гедеминас Таранда и директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

В рамках работы форума #Команда2018 открылась секция культура и туризм. Началась презентация проектов по заданной теме. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.