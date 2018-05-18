В Выбутах предложили создать парк развлечений

В рамках работы форума #Команда2018 открылась секция культура и туризм. Началась презентация проектов по заданной теме. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».
В качестве федеральных экспертов в работе секции принимают участие балетмейстер Гедеминас Таранда и директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.
Первым презентовали проект парка развлечений, центром которого станет деревянная крепость, созданная на основе средневековых чертежей. Авторы предлагают проводить здесь фестивали исторической реконструкции, летние военно-патриотические лагеря для подростков, праздничные гуляния.
Также здесь планируют открыть новые туристические маршруты. Местом будущего парка выбраны Выбуты.