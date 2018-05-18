Проект воспоминаний о 234 полку хотят запустить в псковской школе №13

В псковской школе №13 создан юнармейский отряд под патронажем 234 полка дивизии. Теперь они планируют создать проект воспоминаний о 234 полку. Об этом сообщила директор школы Ирина Белякова на первом форуме масштабного проекта #Команда2018, который проходит в Пскове.

- Каждый год ветеранов все меньше, хочется, чтобы все они остались в памяти. Цель – создать книгу воспоминаний о тех, кто служил в полку, - сказала Ирина Валентиновна. – Это будет книга воспоминаний детей, внуков, о том, как они видели службу своих родителей.

Второй проект – профильная юнармейская смена на базе школы.

- Профильный лагерь даст возможность детям узнать детям, что такое юнармейский отряд. Мы расскажем о службе в армии, солдатском быте, будем посещать воинские части, встречи с военнослужащими полка. Дети смогут поучаствовать не только как пассивные зрители, но и понять для них это или нет. Они бы увидели наяву тяготы армейской жизни.