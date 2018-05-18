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Общество

Военный комиссариат Псковской области отмечает 100-летний юбилей

18 мая 2018 года, 17:03

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня образования военного комиссариата региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На мероприятие, которое прошло в Городском культурном центре, были приглашены сотрудники комиссариата и ветераны ведомства.

- Все эти десятилетия комиссариат оставался отправной точкой для псковских солдат и офицеров, участвовал в формировании современной воинской славы нашей области. Сегодня работа по военному строительству российской армии в Псковском регионе продолжает выполняться на высоком уровне. Это результат честной и ответственной работы личного состава ведомства и лично военного комиссара области Михаила Михайловича Башлыкова, который успешно возглавляет комиссариат уже более четырех лет, — сказал Михаил Ведерников.

За добросовестное исполнение воинского долга, большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодого пополнения и в связи со 100-летием военного комиссариата Псковской области врио губернатора Михаил Ведерников вручил лучшим сотрудникам комиссариата Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Псковской области.

Сегодня в военном комиссариате трудится около 400 человек, 32 из них — ветераны боевых действия. По итогам 2017 года Военный комиссариат Псковской области занимает 3 место среди 26 субъектов Западного военного округа.

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