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Общество

Сангаджи Тарбаев: Я приехал в Псков, потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников

18 мая 2018 года, 14:51

На первом форуме #Команды2018 телеведущий, капитан команды КВН «РУДН» Сангаджи Тарбаев предложил участникам поприветствовать самих себя аплодисментами и рассказал, что его сегодня в Пскове не должно было быть, потому что он физически не мог бы сюда приехать из-за несовпадающих графиков, но «буквально вчера вечером оказался здесь». Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Я через несколько часов уеду, к сожалению, но приехал сюда для того, чтобы выразить уважение ко всем собравшимся здесь и оказать моральную поддержку вашему руководителю региона, - сказал спикер.

КВНщик отметил, что «таких форумов, собраний в разных регионах регулярно проходит определенное количество».

- Каждый из них страдает только одним-результатом, - заметил гость. - Я приехал сюда, потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников. Это говорит о том, что люди приезжают куда-либо, и делают что-либо не ради какой-то абстрактной области, абстрактного названия, а ради конкретного человека.

Сангаджи Тарбаев пожелал, чтобы в #Команде2018 появлялись «личности, ради которых люди из других регионов готовы приехать в Псков даже на пару часов. Чтобы появлялись люди, которые создают такие проекты, ради которых люди из Пскова не уезжают, а остаются и работают здесь».

- Если для этих целей моих способностей и возможностей будет достаточно, я буду очень рад, – добавил он.

Также спикер форума предложил организаторам проекта предусмотреть удаленный доступ к аудитории, поскольку не всем кураторам можно доехать до Пскова за 4 часа. Это позволит, по мнению Тарбаева, привлечь больше спикеров, они смогут «обменяться бОльшим опытом» и в оперативном режиме реагировать на все изменения в том или ином проекте.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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