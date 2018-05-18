Сангаджи Тарбаев: Я приехал в Псков, потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников

На первом форуме #Команды2018 телеведущий, капитан команды КВН «РУДН» Сангаджи Тарбаев предложил участникам поприветствовать самих себя аплодисментами и рассказал, что его сегодня в Пскове не должно было быть, потому что он физически не мог бы сюда приехать из-за несовпадающих графиков, но «буквально вчера вечером оказался здесь». Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

- Я через несколько часов уеду, к сожалению, но приехал сюда для того, чтобы выразить уважение ко всем собравшимся здесь и оказать моральную поддержку вашему руководителю региона, - сказал спикер.

КВНщик отметил, что «таких форумов, собраний в разных регионах регулярно проходит определенное количество».

- Каждый из них страдает только одним-результатом, - заметил гость. - Я приехал сюда, потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников. Это говорит о том, что люди приезжают куда-либо, и делают что-либо не ради какой-то абстрактной области, абстрактного названия, а ради конкретного человека.

Сангаджи Тарбаев пожелал, чтобы в #Команде2018 появлялись «личности, ради которых люди из других регионов готовы приехать в Псков даже на пару часов. Чтобы появлялись люди, которые создают такие проекты, ради которых люди из Пскова не уезжают, а остаются и работают здесь».

- Если для этих целей моих способностей и возможностей будет достаточно, я буду очень рад, – добавил он.

Также спикер форума предложил организаторам проекта предусмотреть удаленный доступ к аудитории, поскольку не всем кураторам можно доехать до Пскова за 4 часа. Это позволит, по мнению Тарбаева, привлечь больше спикеров, они смогут «обменяться бОльшим опытом» и в оперативном режиме реагировать на все изменения в том или ином проекте.