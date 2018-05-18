Михаил Ведерников – участникам форума #Команда2018: Сегодня очень важный день

Врио губернатора Псковской области поблагодарил всех, кто поверил в проект #Команда2018 и готов его реализовывать на благо региона. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды» с первого форума #Команда2018, который проходит в Пскове 18 мая.

- Сегодня очень важный день. Возможность личного знакомства, обмена мнениями нескольких сотен людей, объединенных одной идеей развития Псковской области, самореализации на территории нашего региона. На форуме принимают участие федеральные эксперты. Некоторые из них уже начали у нас реализовывать свои проекты. Они готовы стать вашими кураторами, давать дельные советы и укреплять отношения, – сказал руководитель региона. - Мы должны решить, как будем строить нашу работу, и здесь речь не только о финансовой или административной поддержке.

Михаил Ведерников напомнил, что за короткий срок #Команда2018 уже запустила несколько проектов: Чемпионат по дворовому футболу, реализовала патриотический проект ко дню победы. 20 мая пройдет забег PRO SPORT, организованный в рамках проекта, который объединит любителей спорта из нескольких регионов.

Глава региона также обратил внимание собравшихся на то, что большая часть заявок очень грамотно оформлены, что говорит о том, что участники «четко знают и понимают, что хотят». Многие из них рассчитаны на долгосрочный период.