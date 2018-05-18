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Общество

Михаил Ведерников: Сделаем Псковскую область регионом больших возможностей!

18 мая 2018 года, 13:23

На участие в #Команде2018 поступила 441 заявка. Об этом заявил врио губернатора Михаил Ведерников на официальном открытии одноименного форума.

Это проекты в сфере экономики, культуры и туризма, экологии и сельского хозяйства, патриотизма, молодежной политики и других направлениях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

- Представьте, какое новое дыхание получит Псковская область, если хотя бы половина из них будет реализована, - сказал врио губернатора. - Большая часть заявок грамотно оформлена, что говорит о том, что вы четко знаете и понимаете, чего хотите.

Михаил Ведерников также добавил, что к #Команде2018 можно присоединиться в любой момент, так как это долгосрочный и амбициозный проект.

- «#Команда2018 должна воплотить в жизнь идею «практики малых дел», когда целый ряд хороший проектов может стать толчком к позитивным изменениям в нашем регионе. Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей! - заключил врио главы региона.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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