Михаил Ведерников: Сделаем Псковскую область регионом больших возможностей!

На участие в #Команде2018 поступила 441 заявка. Об этом заявил врио губернатора Михаил Ведерников на официальном открытии одноименного форума.

Это проекты в сфере экономики, культуры и туризма, экологии и сельского хозяйства, патриотизма, молодежной политики и других направлениях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

- Представьте, какое новое дыхание получит Псковская область, если хотя бы половина из них будет реализована, - сказал врио губернатора. - Большая часть заявок грамотно оформлена, что говорит о том, что вы четко знаете и понимаете, чего хотите.

Михаил Ведерников также добавил, что к #Команде2018 можно присоединиться в любой момент, так как это долгосрочный и амбициозный проект.

- «#Команда2018 должна воплотить в жизнь идею «практики малых дел», когда целый ряд хороший проектов может стать толчком к позитивным изменениям в нашем регионе. Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей! - заключил врио главы региона.