Жанна Малышева – музейщикам: Вы приумножаете бесценное наследие прошлого

Председатель Государственного комитета Псковской области по Жанна Малышева поздравляет сотрудников музеев с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Международным днем музеев!

Вы занимаетесь нужным и благородным делом: поддерживаете духовную связь времен, храните и приумножаете бесценное наследие прошлого, богатые многовековые традиции, воспитываете у посетителей чувство прекрасного, любовь к Родине.

Музейные собрания Псковской области составляют гордость культурного фонда страны. В музеях области реализуются яркие, интересные, оригинальные проекты. С каждым годом все более успешно развиваются партнерские отношения с крупнейшими музейными центрами страны, активизируется участие в федеральных программах. Музеи региона являются центрами отечественного и международного туризма.

Сегодня вы активно внедряете новые организационные, информационные и коммуникационные технологии, ищете пути взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти, различными общественными объединениями.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высокий профессионализм, преданность выбранному делу! Вы вносите неоценимый вклад в развитие культурной жизни региона, формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, личного счастья, творческих и профессиональных успехов, неиссякаемой энергии и оптимизма, благодарных посетителей!»