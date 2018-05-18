Кинопродюсер Шамиль Джафаров считает псковичей взвешенными и разумными людьми

Общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров назвал псковичей взвешенными, разумными людьми, которым надо просто предложить возможность для развития. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды» с открытия Первого форума масштабного проекта #Команда2018, который стартовал в Пскове 18 мая.

Руководитель Московского кавказского клуба заявил, что рад стать одним из кураторов проекта #Команда2018. Гость рассказал, что в Псковской области он не в первый раз.

- Сегодня встал в 6 утра на пробежку, - поделился Шамиль Джафаров. - Пробежался по городу и в буквальном смысле восхитился: город чистый, весь в тюльпанах и сирени, красота необыкновенная, воздух замечательный, набережная прекрасная. Думаю, здесь живут очень взвешенные, разумные, интересные люди, которым просто нужно предложить возможность развития. Та команда, которая занимается этим, в частности #Команда2018, необходима для области.

Шамиль Джафаров также рассказал, что имеет опыт работы в разных сферах бизнеса, в том числе и за рубежом, и поэтому будет формировать группу, куратором которой станет, где можно говорить на разные темы: о патриотизме, о бизнес проектах, о новых направлениях развития. Кроме того, Джафаров пригласил участников форума принять участие в семинаре по кибербезопасности, который состоится завтра.

- Жду не дождусь, когда мы начнем работать вместе, - добавил Шамиль Джафаров.