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Общество

Кинопродюсер Шамиль Джафаров считает псковичей взвешенными и разумными людьми

18 мая 2018 года, 12:47

Общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров назвал псковичей взвешенными, разумными людьми, которым надо просто предложить возможность для развития. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды» с открытия Первого форума масштабного проекта #Команда2018, который стартовал в Пскове 18 мая.

Руководитель Московского кавказского клуба заявил, что рад стать одним из кураторов проекта #Команда2018. Гость рассказал, что в Псковской области он не в первый раз.

- Сегодня встал в 6 утра на пробежку, - поделился Шамиль Джафаров. - Пробежался по городу и в буквальном смысле восхитился: город чистый, весь в тюльпанах и сирени, красота необыкновенная, воздух замечательный, набережная прекрасная. Думаю, здесь живут очень взвешенные, разумные, интересные люди, которым просто нужно предложить возможность развития. Та команда, которая занимается этим, в частности #Команда2018, необходима для области.

Шамиль Джафаров также рассказал, что имеет опыт работы в разных сферах бизнеса, в том числе и за рубежом, и поэтому будет формировать группу, куратором которой станет, где можно говорить на разные темы: о патриотизме, о бизнес проектах, о новых направлениях развития. Кроме того, Джафаров пригласил участников форума принять участие в семинаре по кибербезопасности, который состоится завтра.

- Жду не дождусь, когда мы начнем работать вместе, - добавил Шамиль Джафаров.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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