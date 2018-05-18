Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эдуард Пичугин сообщил о съёмках фильма с Сергеем Безруковым в Пушгорах

18 мая 2018 года, 12:25

Съёмки фильма об Александре Пушкине начались в Пушкинских Горах. Об этом сообщил директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин на открытии первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

Главную роль в фильме сыграет Сергей Безруков. Вероятно, речь идет о проекте «Годунов». Накануне Сергей Безруков опубликовал в своих соцсетях короткий ролик. В кадре артист в образе царя Бориса прогуливается среди декораций старинной деревни. «Добро пожаловать в 16 век, Дорогие мои, Хоррошие!!!!!) Великолепные художники на проекте «ГОДУНОВ»... Погружение в эпоху!!!!» - так артист подписал ролик.

Напомним, драму «Борис Годунов» Александр Пушкин написал в 1825-м году во время ссылки в Михайловское.

По словам директора киностудии, форум #Команда2018 – это качественный шаг вперед. Эдуард Пичугин выразил надежду на то, что все идеи участников будут максимально реализованы.

Руководитель киностудии пожелал участникам форума не видеть и не чувствовать ни барьеров, ни преград, ни стен, ни потолка, чтобы идеи качественно изменили уровень жизни в Псковской области и стали примером для других регионов.

- Этот форум потрясающий шаг вперед, - заявил Эдуард Пичугин и поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативу.

Напомним, 18 мая в Пскове проходит первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. В течение дня федеральные и региональные эксперты обсуждают работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

Отметим, что проект #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Больше новостей, посвященных проекту #Команда2018, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Туристический маршрут на сапборде по реке предложили на экономической секции форума #Команда2018
Военный комиссариат Псковской области отмечает 100-летний юбилей
Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018
Валентин Белюков из Пскова хочет, чтобы в его школе появился юнармейский зал
Псковские литераторы попросили помощи в создании собственного сайта
Проект «Эстафета памяти» предложила Елена Кондратович на первом форуме #Команда2018
Пятьдесят вишен посадили участники форума #Команда2018 в Пскове
Проект «С именем Александра Матросова» представили на форуме #Команда2018
В Выбутах предложили создать парк развлечений

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество
17 мая 08:03

Два года ждать

Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году

Общество
17 мая 09:44

С барсом на щите

Две недели остается у псковских творцов, чтобы представить на конкурс свои эскизы герба, флага, тексты и музыку потенциального гимна области

Общество
16 мая 10:40

Свободно от клещей

В каких городских парках можно гулять без страха (КАРТА)