Эдуард Пичугин сообщил о съёмках фильма с Сергеем Безруковым в Пушгорах

Главную роль в фильме сыграет Сергей Безруков. Вероятно, речь идет о проекте «Годунов». Накануне Сергей Безруков опубликовал в своих соцсетях короткий ролик. В кадре артист в образе царя Бориса прогуливается среди декораций старинной деревни. «Добро пожаловать в 16 век, Дорогие мои, Хоррошие!!!!!) Великолепные художники на проекте «ГОДУНОВ»... Погружение в эпоху!!!!» - так артист подписал ролик.

Съёмки фильма об Александре Пушкине начались в Пушкинских Горах. Об этом сообщил директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин на открытии первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

Напомним, драму «Борис Годунов» Александр Пушкин написал в 1825-м году во время ссылки в Михайловское.

По словам директора киностудии, форум #Команда2018 – это качественный шаг вперед. Эдуард Пичугин выразил надежду на то, что все идеи участников будут максимально реализованы.

Руководитель киностудии пожелал участникам форума не видеть и не чувствовать ни барьеров, ни преград, ни стен, ни потолка, чтобы идеи качественно изменили уровень жизни в Псковской области и стали примером для других регионов.

- Этот форум потрясающий шаг вперед, - заявил Эдуард Пичугин и поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативу.