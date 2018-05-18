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Происшествия

Взрослый мужчина был до смерти избит 18-летним жителем Печор

18 мая 2018 года, 12:07

В Печорах задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе

На улице Рижской в ночь на 18 мая был обнаружен труп 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого установили оперативно. Им оказался 18-летний безработный житель Печор. По имеющимся данным, между ним и его оппонентом после совместного распития спиртного произошла ссора. В результате, молодой человек избил мужчину и скрылся.

Так быстро установить личность преступника помогли показания свидетеля произошедшего, которого сумел выявить старший участковый уполномоченный полиции

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