Взрослый мужчина был до смерти избит 18-летним жителем Печор

В Печорах задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе

На улице Рижской в ночь на 18 мая был обнаружен труп 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого установили оперативно. Им оказался 18-летний безработный житель Печор. По имеющимся данным, между ним и его оппонентом после совместного распития спиртного произошла ссора. В результате, молодой человек избил мужчину и скрылся.

Так быстро установить личность преступника помогли показания свидетеля произошедшего, которого сумел выявить старший участковый уполномоченный полиции