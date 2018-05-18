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Досуг / Погода

Грозы прогремят в Псковской области в ближайшие часы

18 мая 2018 года, 11:41

В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы от 15 до 18 метров в секунду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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