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Происшествия

Ради героина осужденный дал взятку сотруднику Середкинской колонии

18 мая 2018 года, 11:37

В Пскове перед судом предстанет осужденный исправительной колонии за дачу взятки сотруднику и наркопреступление. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в августе 2017 года заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, предложил сотруднику указанного учреждения за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей пронести на территорию колонии и передать ему героин. В дальнейшем, действуя в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудник сообщил осужденному номер банковской карты, на которую поступила оговоренная сумма денег, а также номер телефона, по которому ему было сообщено о месте хранения героина. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд.

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