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Происшествия

После трагедии в Великих Луках прокуратура проверяет детские площадки

18 мая 2018 года, 11:33

Прокуратура Псковской области проводит проверку детских игровых площадок в связи с трагическими событиями в Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 11 мая в Великих Луках на детской площадке умер 8-летний ребенок. По словам очевидцев, мальчик по неосторожности просунул голову между стойками. Качели попали ему по шее. Он умер до приезда скорой.

В ходе надзорных мероприятий выясняются вопросы соблюдения государственных стандартов при устройстве детских площадок, в том числе соответствие требованиям отдельных элементов, находящихся на них; соблюдение законодательства при проведении закупок игровых площадок муниципальными образованиями; законность установки детских игровых площадок; соблюдение их собственниками законов при обслуживании и контролю за их эксплуатацией.

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