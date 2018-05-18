Псковский ефрейтор получил условный срок за покупку и хранение «спайса»

В Пскове за покупку и хранение наркотиков наказали военнослужащего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что 17 декабря 2017 года около 11 часов возле дома № 15, расположенного в Парковом переулке города Пскова, ефрейтор незаконно приобрел наркотическое средство «Спайс» общей массой 0,307 грамма, которое незаконно хранил без цели сбыта при себе.

Псковский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев условно с испытательным сроком 3 года.