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Происшествия

Псковский ефрейтор получил условный срок за покупку и хранение «спайса»

18 мая 2018 года, 10:22

В Пскове за покупку и хранение наркотиков наказали военнослужащего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что 17 декабря 2017 года около 11 часов возле дома № 15, расположенного в Парковом переулке города Пскова, ефрейтор незаконно приобрел наркотическое средство «Спайс» общей массой 0,307 грамма, которое незаконно хранил без цели сбыта при себе.

Псковский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

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