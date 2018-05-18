В России запустили интернет-проект #СпасибоМЧС

МЧС России запустило интернет-проект #СпасибоМЧС, где любой россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные слова в адрес спасателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС России запустило интернет-проект #СпасибоМЧС, где любой россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные слова в адрес спасателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Разработчики интернет-проекта планируют подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира.