Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В России запустили интернет-проект #СпасибоМЧС

18 мая 2018 года, 09:57

МЧС России запустило интернет-проект #СпасибоМЧС, где любой россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные слова в адрес спасателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь, чтобы сказать «спасибо», достаточно зайти на этот сайт, указать несколько данных и оставить комментарий. Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй.

Разработчики интернет-проекта планируют подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Сделаем Псковскую область регионом больших возможностей!
Жанна Малышева – музейщикам: Вы приумножаете бесценное наследие прошлого
Икону Божьей Матери Мирожская подарили митрополиту Евсевию на день рождения
Кинопродюсер Шамиль Джафаров считает псковичей взвешенными и разумными людьми
Эдуард Пичугин сообщил о съёмках фильма с Сергеем Безруковым в Пушгорах
Взрослый мужчина был до смерти избит 18-летним жителем Печор
Михаил Ведерников – участникам форума #Команда2018: Сегодня очень важный день
Грозы прогремят в Псковской области в ближайшие часы
Ради героина осужденный дал взятку сотруднику Середкинской колонии

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
17 мая 08:03

Два года ждать

Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году

Общество
17 мая 09:44

С барсом на щите

Две недели остается у псковских творцов, чтобы представить на конкурс свои эскизы герба, флага, тексты и музыку потенциального гимна области

Общество
16 мая 10:40

Свободно от клещей

В каких городских парках можно гулять без страха (КАРТА)