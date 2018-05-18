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Общество

На благотворительный аукцион приглашают сегодня вечером неравнодушных псковичей

18 мая 2018 года, 09:49

Псковичей приглашают поучаствовать в благотворительном аукционе, который состоится в рамках III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» на территории Центра лечебной педагогики (ул.Яна Райниса, д.56) 18 мая в 19.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове».

Приобретя художественную работу на благотворительном аукционе, жители и гости города помогут обеспечить достойную жизнь людям с особенностями развития.

После завершения аукциона гостей фестиваля ждет незабываемый джазовый концерт под открытым небом «Воздух-джаз», на котором выступят группы «Рур-рок - мы вместе» (Россия/Германия), Beverly Daley (Германия), «Профессор – Джаз» (Псков) и, конечно, легендарная петербургская музыкальная группа St. Petersburg Ska-Jazz Review.

Вход на мероприятия свободный.

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