Студента, укравшего у соседа мобильный телефон, будут судить в Великих Луках

В Великих Луках завершилось расследование уголовного дела, связанного с хищением мобильного телефона у студента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В марте текущего года из комнаты общежития на проспекте Октябрьском был похищен мобильный телефон. По версии следствия, неизвестный проник в комнату через незапертую дверь, а телефон, принадлежавший 17-летнему студенту, лежал на тумбочке.

Подозреваемого вскоре установили. Им оказался студент второго курса, который проживал в соседней с потерпевшим комнате. Похищенный мобильный телефон нашли и изъяли.