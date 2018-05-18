Осенью 2019 года в Пскове появятся три новых детских сада

Три новых детских сада будет построено в Пскове в рамках федеральной программы к 1 сентября 2019 года. Половина мест в них будет предназначена для детей ясельного возраста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Новые дошкольные учреждения планируется разместить на пересечении улиц Труда и Звёздной, на улице Кузнецкой возле Дома детского творчества, на улице Алёхина рядом со школой № 3. Четвёртый детский сад должен появиться в Псковском районе рядом с недавно построенной школой, в которой разместилась Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.