Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На новый этап вышло строительство путепровода в Великих Луках

18 мая 2018 года, 09:18

На автодорожном путепроводе в Великих Луках продолжаются работы по устройству оснований проезжих частей и установки бортового камня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строители занимаются также армированием плиты проезжей части правого направления основного путепровода. В настоящий момент произведено бетонирование восьми участков из одиннадцати.

На объекте завершены работы по бетонированию плиты проезжей части эстакады и выполняется устройство оклеечной гидроизоляции плиты проезжей части. Производится также отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен съезда.

Кроме того, продолжаются работы по устройству лестничных сходов, осуществляется отсыпка строения железнодорожного пути и производится укрепление насыпи возле подпорных стен тоннеля габионами и отсыпка растительного грунта по откосам насыпи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Сделаем Псковскую область регионом больших возможностей!
Жанна Малышева – музейщикам: Вы приумножаете бесценное наследие прошлого
Икону Божьей Матери Мирожская подарили митрополиту Евсевию на день рождения
Кинопродюсер Шамиль Джафаров считает псковичей взвешенными и разумными людьми
Эдуард Пичугин сообщил о съёмках фильма с Сергеем Безруковым в Пушгорах
Взрослый мужчина был до смерти избит 18-летним жителем Печор
Михаил Ведерников – участникам форума #Команда2018: Сегодня очень важный день
Грозы прогремят в Псковской области в ближайшие часы
Ради героина осужденный дал взятку сотруднику Середкинской колонии

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
17 мая 08:03

Два года ждать

Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году

Общество
17 мая 09:44

С барсом на щите

Две недели остается у псковских творцов, чтобы представить на конкурс свои эскизы герба, флага, тексты и музыку потенциального гимна области

Общество
16 мая 10:40

Свободно от клещей

В каких городских парках можно гулять без страха (КАРТА)