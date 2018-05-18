На новый этап вышло строительство путепровода в Великих Луках

На автодорожном путепроводе в Великих Луках продолжаются работы по устройству оснований проезжих частей и установки бортового камня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строители занимаются также армированием плиты проезжей части правого направления основного путепровода. В настоящий момент произведено бетонирование восьми участков из одиннадцати.

На объекте завершены работы по бетонированию плиты проезжей части эстакады и выполняется устройство оклеечной гидроизоляции плиты проезжей части. Производится также отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен съезда.

Кроме того, продолжаются работы по устройству лестничных сходов, осуществляется отсыпка строения железнодорожного пути и производится укрепление насыпи возле подпорных стен тоннеля габионами и отсыпка растительного грунта по откосам насыпи.