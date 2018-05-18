Первый форум проекта #Команда2018 стартовал в Пскове

18 мая в Пскове пройдёт первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в нем примут участие члены «Команды 2018», эксперты и почетные гости. В их числе депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.