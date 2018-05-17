ПсковГУ и Фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве





Сегодня, 17 мая, в рамках работы первого дня универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-2018» Псковский государственный университет и АНО «Фонд поддержки и развития предпринимательства Псковской области» подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и директор Фонда Анастасия Иванова.

Совместная работа будет направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в частности, на поддержку инициатив студентов в сфере предпринимательства, помощь в реализации стартапов и других бизнес-идей, решению кадровых проблем и профессиональному обучению.

-Последние несколько лет мы активно сотрудничаем с университетом, - говорит Анастасия Иванова. - Проводим мероприятия для студентов по молодежному предпринимательству. Также мы планируем взаимодействовать по ряду программ профессионального обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства.

-Мы очень заинтересованы в развитии таких связей, - сказал Юрий Демьяненко. - Мы строим единое образовательное пространство вместе с Фондом поддержки и развития предпринимательства.

Организаторы «ПсковЭКСПО-2018»- Северо-Западный Центр социологии и маркетинга - уверены, что это соглашение принесет новые плоды бизнесу Псковской области.

По инициативе Центра социологии и маркетинга решено встретиться ровно через год и обсудить первые результаты сотрудничества.

Напомним, сегодня на стадионе «Машиностроитель» открылась юбилейная XXV универсальная выставка «ПсковЭКСПО-2018» с международным участием. Свои товары и услуги представляют почти полторы сотни участников - бизнесмены из России, Эстонии и Белоруссии. Выставка будет работать три дня, по 19 мая. Вход свободный.