Любой желающий может принять участие в «Российском азимуте» в Идрице

В субботу, 19 мая, в Псковской области пройдут всероссийские массовые соревнования по ориентированию «Российский азимут». В этом году местом их проведения станет поселок Идрица Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состязаниях могут принять участие все желающие. По предварительным данным, попробовать себя в мастерстве определяться на местности выразили желание 800 человек. Участники приедут из разных районов Псковской и Смоленской областей, а также Республики Беларусь, рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области, заслуженный тренер России Алексей Никитин.

«Российский азимут» пройдет в Псковской области в 13-й раз.