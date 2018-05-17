Винтажное дефиле откроет всероссийскую «Ночь музеев» в Изборске

18 мая, в Международный день музеев, в Государственном музее-заповеднике «Изборск» пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». С 19.00 до полуночи гостей Изборска ждет интересная музейная программа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Откроет вечер винтажное дефиле «Музей — это модно». В 19.00 сцена в «Нескучном садике» превратится в модельный подиум, где будет продемонстрировано около 20-ти костюмов и платьев 70-80-ых годов прошлого века. Ежегодно фонды музея-заповедника пополняются большим количеством удивительных вещей, которые дарят люди. Главный хранитель музея-заповедника Людмила Солдатенко встретится с дарителями в «Нескучном садике» в 19.30 в рамках акции «Я дарю музею».

Вечер продолжится концертной программой «Фольклорные забавы». Перед посетителями музея выступит ансамбль русской народной песни «Очелье» — талантливый коллектив, лауреат конкурса «Молодежь Псковщины».

Специальный гость праздника — народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо». Самобытный, яркий национальный коллектив исполнит для посетителей задорные частушки, народные песни и песни современных композиторов.

Отправиться в дальнее плавание по водному пути из Изборска в Царьград, совершить увлекательное путешествие по древним городам смогут все желающие, кто соберется у башни Луковки Изборской крепости в 19.30.

В «Музейной мастерской» (ул. Печорская, 32) с 19.00 до 21.00 под руководством музейного педагога пройдут творческие мастер-классы «Шедевры своими руками». В 20.30 состоится экскурсия «Никольский собор — шедевр древнего Изборска».

В Колокольной башне Изборской крепости с 20.00 до полуночи будут демонстрироваться художественные фильмы режиссера С.Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.), «Иван Грозный» (1944 г.)

18 мая Изборская крепость будет работать с 10.00 до полуночи, музейные экспозиции — с 10.00 до 22.00. Вход свободный, участие во всех мероприятиях «Ночи музеев» бесплатное.

Добавим, приехать в Изборск из Пскова можно на общественном транспорте. Отправление автобусов из автовокзала в 17.10, 17.30, 19.00, 20.10 Последний рейс из Изборска в Псков в 22.00.