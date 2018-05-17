В Пскове впервые прошёл конкурс нянечек, награждение состоится 22 мая

17 мая в Пскове в детском саду № 17 прошел конкурс младших воспитателей, другими словами, нянечек. В конкурсе, который предполагал два этапа - очный и заочный, приняло участие семь работниц дошкольного учреждения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для конкурсанток были предусмотрены задания разной степени сложности. В ходе заочного этапа оценивалось санитарное состояние групп, правильность заполнения рабочих журналов. Очный этап включал конкурс портфолио, в котором конкурсантки рассказали о себе, о своих увлечениях, а также представили творческие задания. Кроме того, очный этап включал ещё один раздел «Санитарная ромашка» - конкурс на проверку знаний СанПиНов.

Все участницы подготовились к каждому конкурсному заданию основательно, в свои презентации вложили фантазию, выдумку, написали стихи, песни, подготовили презентации о жизни в детском саду.

Награждение победителя состоится 22 мая. По словам организаторов конкурса, вне зависимости от места все участницы получат дипломы и памятные подарки.