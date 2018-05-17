Арестован житель Усвят, который убил собутыльника из-за собаки

В Усвятах арестовали мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, к преступлению причастен 48-летний знакомый потерпевшего, который 23 февраля вместе с ним употреблял спиртные напитки в кафе в Усвятах. Выйдя на крыльцо заведения, мужчины поссорились. Заступившись за собаку, обвиняемый двумя ударами рукой в голову сбил потерпевшего с ног, после чего ударил его ногой, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи предъявили предполагаемому злоумышленнику обвинение и добились его изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается.