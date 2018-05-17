Пятьсот человек получат благодарности от Михаила Ведерникова за достойную работу 9 мая

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил организаторов праздничных мероприятий, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, за достойную работу и нацелил их на дальнейшую активную работу по организации мероприятий в честь 74-й и 75-й годовщин Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Все праздничные и предшествующие мероприятия прошли без происшествий, на высоком организационном уровне. Праздник мы провели достойно. Это касается как уровня мероприятий, так и коммуникации с главными героями Дня Победы — нашими ветеранами», — сказал Михаил Ведерников.

Перед организаторами праздничных мероприятий руководитель региона поставил задачу продолжать работу в этом направлении. «9 Мая прошло, но нашу деятельность в этом направлении завершенной считать нельзя. Нам предстоит еще многое сделать для поддержки ветеранов и продолжения начатых акций памяти», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что уже сейчас поступают предложения по совершенствованию организации мероприятий ко Дню Победы. Они касаются движения транспорта на улицах городов во время проведения памятных церемоний, установки в Пскове экранов, транслирующих парад Победы в разных уголках города, расширения числа мест на трибунах для ветеранов и гостей парада в Пскове.

В завершение совещания Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы. Всего в Псковской области благодарности губернатора получат 500 человек. Михаил Ведерников попросил глав районов внимательно отнестись к составлению списков, в которые должны войти простые граждане, «чья работа, возможно, на первый взгляд незаметна».