18 мая Псковский музей-заповедник откроет свои двери для бесплатных посещений

18 мая на всех объектах Псковского музея-заповедника пройдёт День открытых дверей. Посещение всех музейных экспозиций, кроме коммерческих выставок, в этот день бесплатное. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 12.00 в зале Петра Оссовского Псковского музея состоится традиционная акция «Я дарю музею». В этом году акция пройдет в 31-й раз. Экспонаты, подаренные музею в течение года, с 18 мая 2017 года по 18 мая 2018 года, будут представлены на выставке. Кроме этого, дарители расскажут о себе и переданных в дар музею предметах.

В 14.00 - сборная экскурсия по Поганкиным палатам. Место сбора - фойе главного здания музея (ул. Некрасова, 7).

Телефоны для справок: 8 (8112) 66-33-11, 8 (8112) 72-45-74.