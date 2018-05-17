Эдуард Пbчугин, Сангаджи Тарбаев и Шамиль Джафаров станут участниками форума #Команды2018

Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» пройдет в Пскове 18 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем примут участие члены «Команды 2018», эксперты и почетные гости. В их числе депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пbчугин.

После официального открытия форума состоится мотивационный тренинг бизнес-тренера по вопросам личной эффективности Дениса Исмакова.

В течение дня федеральные и региональные эксперты и члены «Команды 2018» обсудят работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

В рамках форума также пройдет акция по посадке аллеи «Команда 2018».

Завершится встреча пленарным заседанием на тему «„Команда 2018“ — создаем регион больших возможностей».