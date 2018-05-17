Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эдуард Пbчугин, Сангаджи Тарбаев и Шамиль Джафаров станут участниками форума #Команды2018

17 мая 2018 года, 12:23

Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» пройдет в Пскове 18 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем примут участие члены «Команды 2018», эксперты и почетные гости. В их числе депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пbчугин.

После официального открытия форума состоится мотивационный тренинг бизнес-тренера по вопросам личной эффективности Дениса Исмакова.

В течение дня федеральные и региональные эксперты и члены «Команды 2018» обсудят работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

В рамках форума также пройдет акция по посадке аллеи «Команда 2018».

Завершится встреча пленарным заседанием на тему «„Команда 2018“ — создаем регион больших возможностей».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ и Фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве
Любой желающий может принять участие в «Российском азимуте» в Идрице
Штормовое предупреждение объявили по всей Псковской области
Винтажное дефиле откроет всероссийскую «Ночь музеев» в Изборске
В Пскове впервые прошёл конкурс нянечек, награждение состоится 22 мая
Дожди и грозы прогнозируют 18 мая в Псковской области
Арестован житель Усвят, который убил собутыльника из-за собаки
Пятьсот человек получат благодарности от Михаила Ведерникова за достойную работу 9 мая
Псковичи побывают в четырёх жилых комплексах во время экскурсии 19 мая

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество
17 мая 08:03

Два года ждать

Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году

Общество
17 мая 09:44

С барсом на щите

Две недели остается у псковских творцов, чтобы представить на конкурс свои эскизы герба, флага, тексты и музыку потенциального гимна области

Общество
16 мая 10:40

Свободно от клещей

В каких городских парках можно гулять без страха (КАРТА)