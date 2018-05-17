В Пскове думают над сценарием «Международного дня соседей»

С 25 по 26 мая в Пскове пройдёт Всероссийская акция «Международный день соседей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Актуальность данной акции обусловлена тем, что реформирование отрасли ЖКХ ориентировано, в том числе, на вовлечение собственников в процесс управления своими домами. Это предполагает высокую степень самоорганизации жителей многоквартирных домов, их участие в общих собраниях, умение защищать свои права. Объединившись, соседи смогут более грамотно вести переговоры с управляющими организациями и органами местного самоуправления, защищать свои права в вопросах, связанных с их многоквартирным домом и двором. А это - в свою очередь, позволит улучшить привлекательность дома, улицы, города. Данная акция в Пскове будет проводиться уже 3 раз подряд. С нашей стороны мы готовы предоставить музыкальное сопровождение, пироги, аниматоров, баннеры, - рассказал руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов.

Управляющим компания города было поручено продумать сценарий праздника с развлекательными программами.