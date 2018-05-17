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Общество

В Пушкиногорской больнице люди работают не за страх, а за совесть – Татьяна Сопенко

17 мая 2018 года, 12:02

«Родственник лежал в больнице в Пушкинских Горах. Ему сделали очень хорошую операцию, обеспечили качественный уход. Болячек у него много. Муж обратил внимание на порядок и чистоту в больнице. Люди там работают очень заботливые, порядочные. Даже кормили его с ложечки. Хотела бы выразить благодарность всем, кто участвовал в лечении. Оперировал Василий Васильевич Варламов, помогал Иван Алексеевич Флямер. Медсестры и санитарочки Миронова В. В., Фёдорова М. И., Кузьмина А. А., Гаврилова Ольга, Ильина Г. В., Васильева, Богданова, буфетчица Прокофьева. Не всех знаю имена, но всем очень благодарна. Хоть и районная больница, а люди работают не за страх, а за совесть, за что им огромное спасибо».


Татьяна Николаевна Сопенко, Псков

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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