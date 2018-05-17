В Пушкиногорской больнице люди работают не за страх, а за совесть – Татьяна Сопенко

«Родственник лежал в больнице в Пушкинских Горах. Ему сделали очень хорошую операцию, обеспечили качественный уход. Болячек у него много. Муж обратил внимание на порядок и чистоту в больнице. Люди там работают очень заботливые, порядочные. Даже кормили его с ложечки. Хотела бы выразить благодарность всем, кто участвовал в лечении. Оперировал Василий Васильевич Варламов, помогал Иван Алексеевич Флямер. Медсестры и санитарочки Миронова В. В., Фёдорова М. И., Кузьмина А. А., Гаврилова Ольга, Ильина Г. В., Васильева, Богданова, буфетчица Прокофьева. Не всех знаю имена, но всем очень благодарна. Хоть и районная больница, а люди работают не за страх, а за совесть, за что им огромное спасибо».





Татьяна Николаевна Сопенко, Псков