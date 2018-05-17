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Общество

Условным сроком отделался псковский военнослужащий за самовольное оставление части

17 мая 2018 года, 11:35

В Пскове за самовольное оставление части военнослужащего лишили свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что этот военный, без уважительных причин не явился на службу в войсковую часть 29760. Незаконно находясь вне части, он проживал в деревне Верхолино Псковского района Псковской области и в Санкт-Петербурге. В органы власти и военного управления Гаврилов не обращался. 6 декабря 2017 года военнослужащий добровольно прибыл в военный следственный отдел по Псковскому гарнизону, где заявил о себе. 

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