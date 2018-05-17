Семья Пиманенок: Врачи Псковской клинической больницы достойны самых высших наград

«Нашей бабушке, Пиманенок Антонине Ивановне, 1932 года рождения, проживающей по адресу: Псковская обл., Себежский район, дер. Бояриново, являющейся вдовой участника Великой Отечественной войны, при проведении ультразвукового исследования в Великих Луках была диагностирована критическая ишемия правой конечности. При такой болезни развивается гангрена, вследствие чего наступает летальный исход.

17 апреля я привезла ее в Псковскую областную клиническую больницу. Обратилась за помощью через отделение экстренного приемного покоя. Медицинский персонал в приемном покое обеспечил в оперативном порядке осмотр моей бабушки. К ней спустились два врача: заведующий хирургическим отделением Рагозин Константин Юрьевич и врач-хирург Дитрих Вячеслав Игоревич. При осмотре врачами для спасения жизни было назначено проведение ампутации конечности выше колена. Моя бабушка согласилась, а вышеуказанные врачи приняли ее в свое отделение и не отказались делать операцию, несмотря на ее преклонный возраст — 85 лет.

Для меня и моей мамы самое главное­­ — бороться за ее жизнь, и для нас, любящих ее людей, важно, чтобы она была жива и была рядом с нами. Ведь когда по-настоящему любишь, возраст не имеет значения. Невозможно смотреть, как твой родной человек мучается от боли и каждый день думает, сколько осталось недель или дней жить.

В тот же день бабушке была проведена операция по ампутации ноги Дитрихом Вячеславом Игоревичем с дежурной бригадой. Все прошло замечательно. Своевременное хирургическое вмешательство спасло ей жизнь.

Моя семья выражает огромную благодарность всей дежурной бригаде и медицинскому персоналу хирургического отделения за то, что подарили ей жизнь, а нашей семье счастье. Они профессионалы своего дела, добрые, сердечные и отзывчивые люди, которые принимают пациентов, не читая дату рождения в паспорте. Они достойны самых высших наград!

Прошу Вас, Михаил Юрьевич, объявить благодарность и оценить труд этих врачей за великое дело, которое они делают — дарят жизнь и счастье!!!

С глубоким уважением, все четыре поколения нашей семьи: Пиманенок Антонина Ивановна (бабушка), Беляева Людмила Михайловна (дочь), Суворова Ольга Александровна (внучка), Ариша (правнучка)».





Семья Пиманенок, Себежский район, дер. Бояриново