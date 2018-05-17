Псковский музей приглашает всех желающих на «Ночь музеев» (ПРОГРАММА)

Псковский музей-заповедник по традиции присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Акция пройдет 18 мая с 19.00 до 0.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Предварительно Псковский музей-заповедник провел опрос в социальных сетях: какой объект музейного показа жители города хотели бы посетить в «Ночь музеев». Больше всего голосов было отдано за подвалы Поганкиных палат (ул. Некрасова, 7). В «Ночь музеев» этот объект музейного показа будет открыт для посетителей.