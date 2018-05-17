Псковский музей приглашает всех желающих на «Ночь музеев» (ПРОГРАММА)

Псковский музей-заповедник по традиции присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Акция пройдет 18 мая с 19.00 до 0.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.
Предварительно Псковский музей-заповедник провел опрос в социальных сетях: какой объект музейного показа жители города хотели бы посетить в «Ночь музеев». Больше всего голосов было отдано за подвалы Поганкиных палат (ул. Некрасова, 7). В «Ночь музеев» этот объект музейного показа будет открыт для посетителей.
|
Время, место
|
Мероприятие
|
18.45
фойе
|
Мультимедийная презентация музейных предметов
|
19.10
фойе
|
Открытие выставки «Из глубины веков»
|
19.30
Выставочный зал
|
Концерт к 135-летию К.И. Чуковского
«Ехали медведи на велосипеде…»
В программе детская музыкальная сказка «Тараканище», вокальные миниатюры, стихи.
Вступительное слово музыковеда,
члена Союза композиторов РФ Ларисы Никитиной
|
20.20
Картинная галерея
I этаж
|
Открытие выставки одного предмета
«Новые реальности Элия Белютина»
|
20.40
Парадный зал Картинной галереи
|
Открытие выставки одного предмета
«Возвращённый шедевр К. Маковского»
|
21.00
Парадный зал Картинной галереи
|
Концерт классической музыки
В концерте принимают участие академический хор, вокальный ансамбль, преподаватели и студенты музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.
Концерт ведёт музыковед Ирина Галковская
|
21.10
Поганкины палаты (экспозиция икон)
|
Открытие выставки одного предмета
«Встреча у Золотых ворот»
|
21.20
Сбор у крыльца Поганкиных палат
|
Сборные экскурсии по Поганкиным палатам «Художественное серебро XVI-XIX вв.»
«Живопись древнего ПсковаXV-XVII вв.»
«1100-летний Псков в истории России»
|
22.20
Поганкины палаты (экспозиция икон)
|
Открытие выставки одного предмета
«От Восхождения к Рождеству»
|
22.30
Двор Поганкиных палат
|
Концерт памяти Евгения Вагина
«Это хрупкое слово – жизнь»
В концерте принимают участие ансамбли «Интер», «Псковский десант», «Кудесницы», Т. Арсентьева,
Н. Широкова, псковские барды.
Концерт ведёт поэт и бард, профессор ПсковГУ Игорь Плохов