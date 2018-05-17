Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Афиша

Псковский музей приглашает всех желающих на «Ночь музеев» (ПРОГРАММА)

17 мая 2018 года, 11:17

Псковский музей-заповедник по традиции присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Акция пройдет 18 мая с 19.00 до 0.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Предварительно Псковский музей-заповедник провел опрос в социальных сетях: какой объект музейного показа жители города хотели бы посетить в «Ночь музеев». Больше всего голосов было отдано за подвалы Поганкиных палат (ул. Некрасова, 7). В «Ночь музеев» этот объект музейного показа будет открыт для посетителей.

Время, место 

Мероприятие 

18.45 

фойе 

Мультимедийная презентация музейных предметов 

19.10 

фойе 

Открытие выставки «Из глубины веков» 

19.30 

Выставочный зал 

Концерт к 135-летию К.И. Чуковского 

«Ехали медведи на велосипеде…» 

В программе детская музыкальная сказка «Тараканище», вокальные миниатюры, стихи. 

Вступительное слово музыковеда, 

члена Союза композиторов РФ Ларисы Никитиной 

20.20 

Картинная галерея  

I этаж 

Открытие выставки одного предмета 

«Новые реальности Элия Белютина» 

20.40 

Парадный зал Картинной галереи 

Открытие выставки одного предмета 

«Возвращённый шедевр К. Маковского» 

21.00 

Парадный зал Картинной галереи 

Концерт классической музыки 

В концерте принимают участие академический хор, вокальный ансамбль, преподаватели и студенты музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. 

Концерт ведёт музыковед Ирина Галковская 

21.10 

Поганкины палаты (экспозиция икон) 

Открытие выставки одного предмета 

«Встреча у Золотых ворот» 

 

21.20 

Сбор у крыльца Поганкиных палат 

Сборные экскурсии по Поганкиным палатам «Художественное серебро XVI-XIX вв.» 

«Живопись древнего ПсковаXV-XVII вв.» 

«1100-летний Псков в истории России» 

22.20 

Поганкины палаты (экспозиция икон) 

Открытие выставки одного предмета 

«От Восхождения к Рождеству» 

22.30 

Двор Поганкиных палат 

Концерт памяти Евгения Вагина 

«Это хрупкое слово – жизнь» 

В концерте принимают участие ансамбли «Интер», «Псковский десант», «Кудесницы», Т. Арсентьева,  

Н. Широкова, псковские барды. 

Концерт ведёт поэт и бард, профессор ПсковГУ Игорь Плохов 
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ и Фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве
Любой желающий может принять участие в «Российском азимуте» в Идрице
Штормовое предупреждение объявили по всей Псковской области
Винтажное дефиле откроет всероссийскую «Ночь музеев» в Изборске
В Пскове впервые прошёл конкурс нянечек, награждение состоится 22 мая
Дожди и грозы прогнозируют 18 мая в Псковской области
Арестован житель Усвят, который убил собутыльника из-за собаки
Пятьсот человек получат благодарности от Михаила Ведерникова за достойную работу 9 мая
Псковичи побывают в четырёх жилых комплексах во время экскурсии 19 мая

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
11 мая 09:54

Псковское сафари

Самые крупные караси — в Заболотье

Досуг / Зверьё моё
9 апреля 09:02

Страсти на последнем льду

Уходящая натура зимней рыбалки

Досуг / Зверьё моё
23 марта 10:20

Время тонущих поплавков

Трещина превращается в полынью, и льдину стремительно уносит от берега — опыт рыболова