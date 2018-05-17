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Общество

В интернете опубликованы проекты первого форума #Команды2018

17 мая 2018 года, 10:50

На официальном сайте «Команды 2018» появился список проектов, зарегистрированных для презентации на форуме, который состоится в Пскове 18 мая.

Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, дом 2).

ПРОГРАММА

10.00 – 11.00 – Регистрация участников форума.

11.00 – 12.00 – Приветствие участников проекта «Команда 2018» от врио губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и почётных гостей-экспертов форума.

12.00 – 14.00 – Мотивационный тренинг от Дениса Исмакова, бизнес-тренера по вопросам личной эффективности, режиссера персонаного бренда, нетворкера и креатора.

13.00 – 14.00 – Посадка аллеи «Команда 2018». Участники: врио губернатора Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, почётные гости-эксперты форума, волонтёры проекта «Команда 2018».

14.00 – 15.00 – Обед.

15.00 – 17.00 – Работа с экспертами по направлениям проектов «Команды 2018»: волонтёрство и общественная деятельность, патриотизм, молодёжная политика и образование, экономика, культура и туризм, информационная политика, экология и сельское хозяйство, спорт и здравоохранение.

17.00 – 18.20 – Пленарное заседание на тему «Команда 2018 – создаем региона больших возможностей».

Отметим, что с 18 мая по 18 сентября будет вестись работа с проектами и их реализация. 18 сентября - подведение итогов с вручением удостоверений общественных помощников губернатора Псковской области авторам проектов.

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