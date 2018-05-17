Полиция назвала приметы пропавшей в Псковской районе Инны Перепеч (ФОТО)

Разыскивается Перепеч Инна Николаевна, 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Поживала в селе Карамышево Псковского района. Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
На вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантимтеров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Если вам что-либо известно о местонахождении этой женщины, полицейские просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.