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Происшествия

Полиция назвала приметы пропавшей в Псковской районе Инны Перепеч (ФОТО)

17 мая 2018 года, 09:52

Разыскивается Перепеч Инна Николаевна, 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Поживала в селе Карамышево Псковского района. Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантимтеров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении этой женщины, полицейские просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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