Полиция назвала приметы пропавшей в Псковской районе Инны Перепеч (ФОТО)

Разыскивается Перепеч Инна Николаевна, 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Поживала в селе Карамышево Псковского района. Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.