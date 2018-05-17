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Общество

Псковские военные следователи напоминают о наличии «телефона доверия»

17 мая 2018 года, 09:41

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа напоминает о «телефоне доверия», по которому можно заявить о преступлениях. Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, военный следственный отдел осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

- преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа расположен по адресу: г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9 (1-й этаж). Сообщения о преступлениях в следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

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