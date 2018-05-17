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Происшествия

За продажу опасного для здоровья спирта наказали жительницу Куньинского района

17 мая 2018 года, 09:56

Жительницу Куньинского района привлекли к ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в конце августа 2017 года жительница дер. Пески приобрела на городском рынке в г. Великие Луки 5 литров суррогата алкоголя, которые привезла к себе домой и, разбавив водой, стала продавать получившуюся смесь.

28 февраля 2018 года в ходе проведения оперативных мероприятий деятельность злоумышленницы была пресечена, спиртосодержащая жидкость изъята.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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