Владимир Мединский пожелал процветания фестивалю «Другое искусство»

Исполняющий обязанности Министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский направил приветствие участникам и организаторам Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство», который открылся в Пскове 16 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Ваш социально значимый проект успел зарекомендовать себя востребованным и ожидаемым событием в культурной жизни Псковской области. Его устроители выполняют благородную миссию, позволяя людям с особенностями развития продемонстрировать достижения во многих сферах, раскрыть свой творческий потенциал и богатый внутренний мир. Отдельно хотелось бы отметить яркую и насыщенную программу фестиваля, включающую разнообразные мастер-классы, выставки, спектакли, кинопоказы и традиционный уличный концерт «Воздух-джаз». От всей души желаю фестивалю процветания, а его участникам и гостям — незабываемых эмоций, вдохновения и успехов», — говорится в приветственном адресе Владимира Мединского.