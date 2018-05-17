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Спорт

Псковичи заняли третье место на Кубке России по спорту сверхлегкой авиации

17 мая 2018 года, 09:22

Псковичи заняли первое место в личном зачёте Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации, который проходил в Крыму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В личном зачёте в спортивной дисциплине «автожир» лучшим стал экипаж Константина Лужецкого и Алексея Ситникова из Псковской области. 1-е командное место второй год подряд заняла команда Республики Крым, 2-е место - у спортсменов из Республики Башкортостан, 3-е место - у псковичей. По результатам соревнований девять спортсменов прошли критерии отбора в сборную страны на 2019 год, и шесть спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта Российской Федерации.

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