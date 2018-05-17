Пскович пойдёт под суд после ночёвки в чужом доме

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в незаконном проникновении в жилище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 15 декабря 2017 года в одной из деревень Псковского района ранее неоднократно судимый обвиняемый, оказавшись в чужой местности, незаконно проник в жилище, чтобы переночевать, где утром был застигнут соседом, который присматривал за дачей москвича.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.